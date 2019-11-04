“داعش” بعد مقتل البغدادي.. بين القدرة على التكيف أو التفكك

بعد أيام من الصمت، أقر تنظيم “داعش” بمقتل زعيمه أبي بكر البغدادي، وتعيين قائد جديد له، يُكنّى أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، وقد طلب التنظيم من أتباعه “إعلان الولاء للقائد الجديد”.

بهذا القرار، أسدل تنظيم “داعش” الستار على حقبة البغدادي، الذي تولى قيادة التنظيم في 2010 حتى 27 أكتوبر المنصرم، في عملية عسكرية مفاجئة للقوات الخاصة الأمريكية، التي نفذت هجمات ليلا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وعلى بعد 5 كيلومترات على الحدود التركية.

في هذا السياق، تثار جملة أسئلة حول مستقبل “داعش” بعد مقتل زعيمه البغدادي من بينها، هل سيكون مصيره كمصير تنظيم “القاعدة”؟ وما مدى قدرة قائده الجديد على قيادة التنظيم في ظل تطويق عالمي متزايد للإرهاب؟

القائد الجديد توعد الأمريكيين بالانتقام، وذلك بشن هجمات أشد مما حدث في زمن البغدادي، ودعا أتباع التنظيم إلى الثأر لقادتهم. وأضاف في تسجيل صوتي “لا تفرحي أمريكا بمقتل الشيخ البغدادي (…) فلقد جاءك من ينسيك أهوال ما رأيت”. لكن الكثير من المتخصصين لا يعرفون الكثير من المعلومات عن خليفة البغدادي الذي عُين، أول أمس، قائدا للتنظيم الأكثر توحشا بين التنظيمات الجهادية.

وحول فرضية تراجع قوة التنظيم، أوضح محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن التنظيمات الجهادية، سواء المحلية منها أو العابرة للحدود مثل تنظيم داعش، هي تعبير عن فكرة متطرفة وليس تنظيما فقط، ما يعني أن “نهاية زعيم لن تعني”، على الأرجح، “نهاية الفكرة” التي بات لها صدى إيديولوجي واسع في العالم. ورجح مصباح أن يستمر تنظيم داعش كتهديد للدول المعنية بمحاربته، “قد يضعف، لكن، لا جدال في أنه سيستمر”، خصوصا وأن “المشاكل العميقة التي كانت وراء نشأته لم تحل، بل ازدادت استفحالا”، وتتمثل أساسا في المشكلة الفلسطينية، والاستبداد، والطائفية، والمظالم الاجتماعية العميقة.

وأضاف مصباح أن داعش يتوفر على حاضنة في العراق وسوريا، واستبعد أن تنتقل قيادة التنظيم إلى مناطق أخرى مثل جنوب شرق آسيا، أو منطقة الساحل والصحراء، مؤكدا أن “هذا مجرد احتمال فقط، تشير إليه بعض الإرهاصات، لكنها تظل فرضية بدون مؤشرات ملموسة”.

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وحول الارتدادات المتوقعة لواقعة مقتل البغدادي على المغرب، اعتبر مصباح أن المغرب يواجه تحديين على هذا المستوى: الأول، رجوع المقاتلين المغاربة لدى داعش مع أسرهم، والثاني، خروج نحو 1000 جهادي من السجون، والسؤال الأساسي، هو كيف سيتم تدبير هذه المسألة في ظل توقف برنامج المصالحة في السجون.

من جهته، اعتبر سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فاس، أن “الإرهاب فكرة وليس تنظيمات فقط”، وبخصوص مستقبل داعش بعد مقتل زعيمه أبي بكر البغدادي أوضح أنه “حتى وإن كانت هناك شكوك حول ظروف نشأته، وعلاقة قوى دولية أو إقليمية بذلك، فقد أصبحت داعش فكرة ومنهجا للكثير من الناس الذين يعيشون في ظروف صعبة حول العالم”.

وتابع الصديقي أن “الإرهاب فكرة وليست قرارا، بمعنى أنه مرتبط بظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية هي من هيأت بيئة محتضنة للإرهاب، ومادامت هذه البيئة موجودة ومستمرة، فلا أعتقد أن تنظيم داعش قد ينتهي، بعد مقتل البغدادي”. ومضى الصديقي إلى القول إنه “حتى لو حدث تراجع كبير في قوة التنظيم، فإن الفكرة الإرهابية قادرة على أن تنتج تنظيما آخر أشد بشاعة وتوحشا من داعش”.

وأشار الصديقي إلى أن تنظيم داعش وأمثاله من التنظيمات “تظهر أساسا في مناطق النزاعات المحلية المركبة والمعقدة ذات الأبعاد المحلية والإقليمية والدولية”، مؤكدا أنها تظهر “حيث تغيب العدالة والديمقراطية والمساواة بين الناس، وحيث تسيطر الطائفية والاستبداد”. مشددا أن مثل هذه البيئة “تنتج الانحرافات، التي تتحول بفعل الظروف السيئة والصعبة إلى جماعات إرهابية متوحشة”. وقال “نحن إزاء حلقة في سلسلة يأكل بعضها بعضا”.

خلاصة القول إن تنظيم “داعش” ما بعد البغدادي، الذي لم يجد صعوبة في تعيين قائد جديد، قد يلتف حوله التنظيم ويسانده، يكشف عن قدرة في تدبير أزماته، وهذا معروف عنه منذ تأسيسه، ومما يؤكد ذلك أنه قد تمكن – خلال فترة وجيزة بعد طرده من مناطق سيطرته- من إعادة هيكلة نفسه والعمل كمنظمة لامركزية، يجذب إليه الناس بسبب الصدى الإيديولوجي المرتفع، وقدراته المالية التي جناها خلال تأسيسه لما يسميه “خلافة”، ما يمنحه باستمرار قدرة متجددة على استقطاب المقاتلين على الصعيد المحلي، خصوصا في سوريا والعراق ومنطقة الشرق الأوسط عموما.