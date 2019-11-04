المسماري: ضربات الجيش الليبي على قاعدة معيتيقة حققت 100 % من أهدافها

أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن القوات المسلحة الليبية نفذت ضربة جوية مزدوجة استهدفت مليشيات طرابلس بقاعدة معيتيقة والكلية الجوية بمصراتة.

وأضاف المسماري -في بيان صحفي مساء الأحد- أن الضربات حققت أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات المسيرة بنسبة 100%



وأوضح قائلا: "إنه من خلال المعلومات المتوفرة من أجهزة الاستخبارات التابعة لقواتنا المسلحة تم رصد أماكن متفرقة في الجزء العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية، وكذلك بمطار الكلية الجوية في مدينة مصراتة، وأكدت المصادر الاستخبارات تحديد هذه الأماكن والتي تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات (المسيرةUAV وم/ط)"، مشيرا إلى أن هذه الأماكن عبارة عن دشم تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها.

وتابع المسماري: تم تنفيذ ضربة جوية مزدوجة على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية والكلية الجوية مصراتة والتعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وقد أقلعت هذه الطائرات من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في الوقت نفسه والقضاء على هذا التهديد.

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وشدد على أن الضربة الجوية حققت أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100%، مؤكدا أن طائرات الجيش الليبي عادت لقواعدها سالمة بعد تنفيذ واجباتها بنجاح.





وكان الجيش الوطني الليبي أطلق في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، عملية "طوفان الكرامة" لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة، التي تلقى دعما ماديا وعسكريا من حكومة الوفاق.



وتأتي تلك العملية إثر عمليات أخرى مشابهة أطلقها منذ عام 2014 لتطهير مدن بنغازي ثم درنة والهلال النفطي (شرق) ثم الجنوب الليبي من جميع التشكيلات المتطرفة والمسلحة خارج نطاق القانون.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية، أحرز الجيش الليبي تقدما سريعا في المواجهات مع هذه المليشيات المسلحة غربي البلاد، وتمت السيطرة على 8 محاور في العاصمة بينها "صلاح الدين" و"طريق المطار" و"الكريمية".