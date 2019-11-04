اختطاف 9 من طاقم سفينة نرويجية قبالة بنين

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رويترزالإثنين 2019/11/4 01:29 ص بتوقيت أبوظبي
إحدى سفن الشحن النرويجية -أرشيفية
قالت شركة جي.جي أوجلاند النرويجية للشحن، الأحد، إن قراصنة اعتلوا إحدى سفنها خلال رسوها قبالة ساحل بنين أمس وخطفوا 9 من أفراد طاقمها.
وأضافت الشركة أن باقي أفراد طاقم السفينة إم.في بونيتا أخطروا السلطات بالحادث وأن الباخرة رست في ميناء كوتونو في وقت لاحق من نفس اليوم.
وتشهد سواحل بنين عمليات قراصنة من حين لآخر، ففي 4 يناير/كانون الثاني الماضي، ذكرت السفارة الروسية في بنين أن قراصنة هاجموا سفينة شحن قبالة سواحلها، وخطفوا 6 من أفراد طاقمها البالغ عددهم 26 شخصًا.
وأوضحت السفارة الروسية أن من بين طاقم السفينة 20 مواطنًا روسيا، و4 أوكرانيين واثنين آخرين من مواطني جورجيا، قبل إطلاق سراحهم نهاية الشهر نفسه.
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