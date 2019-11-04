الإمارات ودافوس.. 11 عاما من الشراكة الاستراتيجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت في دبي، اليوم الأحد، الدورة الرابعة لمجالس المستقبل العالمية، بمشاركة أكثر من 700 خبير ومسؤول حكومي من شبكة مجالس المستقبل العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.
ويأتي انعقاد دورات مجالس المستقبل العالمية التي تمتد ليومين تتويجاً لشراكة استراتيجية بين حكومة دولة الإمارات، والمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، تمتد لـ11 سنة من التعاون الفعال.
وشهدت دولة الإمارات انعقاد المجالس بصيغتها السابقة، ممثلة في مجالس الأجندة العالمية بين عامي 2008 و2015، ومن ثم التحول إلى صيغة مجالس المستقبل العالمية منذ الدورة الأولى عام 2016.
وتقدم "العين الإخبارية"، خلال التقرير التالي، أبرز المحطات التي شكلت هذه الشراكة وعظمت من نتائجها..
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