استنفار في السعودية والإمارات وسلطنة عمان في انتظار قدوم "مها"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

الخليج 365

أعلنت الأرصاد الجوية في السعودية والإمارات وسلطنة عمان، اليوم الأحد، أن العاصفة المدارية "مها" التي تتمركز حاليا شرق بحر العرب، تتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.



وذكرت الأرصاد العمانية أن سرعة الرياح حول مركز العاصفة تصل إلى 65 عقدة، وتبعد حاليا 850 كم عن أقرب نقطة في السلطنة (رأس مدركة) مع استمرار تحركها باتجاه الشمال - الشمال الغربي نحو وسط بحر العرب.

وتابعت أن التوقعات تشير إلى تغيير الإعصار لمساره باتجاه سواحل الهند.

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من جهتها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية أن آخر المستجدات للحالة المدارية "مها" (MAHA)، تشير إلى تطورها من "عاصفة مدارية" إلى "إعصار مداري من الدرجة الأولى"، وموقعه عند خط عرض 17.6 درجة شمالا وخط طول 66.2 درجة شرقا.

وأفادت بأن سرعة الرياح حول مركزه تقدر بين 60 - 65 عقدة (110-120 كم في الساعة)، ويتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عُقد.

وقالت إنه يتوقع أن يتطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الثانية" خلال الساعات الـ 24 المقبلة.

كما أوضحت الأرصاد أن الحالة المدارية "كيار" (KYARR) في بحر العرب، بدأت في التلاشي مع استمرار تأثيرها على أجزاء من خليج عدن والصومال، بهطول أمطار ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج خلال 24 ساعة القادمة.

وأكدت هيئة الأرصاد استمرارها في مراقبة الحالات، وسيتم إصدار التقارير اللازمة عند حدوث أي مستجدات، حيث إن التوقعات لا تزال تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة بها.