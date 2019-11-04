شاهد.. عراقيون يقذفون قنصلية إيران في كربلاء بالحجارة

نشرت مواقع التواصل العراقية والعربية هجوم مئات من الشباب العراقي على قنصلية إيران في مدينة كربلاء وقذفها بالحجارة وإشعال إطارات السيارات بالقرب من المبنى كما قام بعض الشباب بتسلق حائط القنصلية ورفع علم بلادهم عليه.

وخاطب رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، المتظاهرين، الأحد، قائلاً إن "احتجاجاتكم دفعت السلطات الثلاث إلى مراجعة مواقفها".

ونقلاً عن التلفزيون العراقي، برر رئيس وزراء العراق العنف ضد المتظاهرين بأنه موجه ضد الخارجين عن القانون.

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وقال إن "قوات الأمن لا تهاجم المحتجين، وإنما ترد على هجمات الخارجين عن القانون".

وتعهد رئيس وزراء العراق "بالتحقيق في نوع السلاح الذي استخدم من قبل القوات الأمنية في الاحتجاجات".

انسحاب المتظاهرين

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني في عمليات العاصمة العراقية بغداد بإعادة فتح أغلب شوارع العاصمة التي أغلقت، صباح الأحد، بعد انسحاب المتظاهرين.

وأكد المصدر أن القوات الأمنية أزالت الحواجز التي وضعها المتظاهرون، وأعادت فتح الطرق بعد انسحاب المتظاهرين.