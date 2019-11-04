ترند |موعد إجازة المولد للحكومة والخاص..تحرك عاجل من الخارجية لحسم أزمة سد النهضة..وبعد أسما.. السعدني يهاجم الشعراوي...وتحذير من طقس الصباح

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، يومان مختلفان.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع العام والخاص، وبعد خطوة إثيوبيا.. أول تحرك من الخارجية المصرية لحسم أزمة ’’سد النهضة‘‘، والأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين.. وتحذر من فترة الصباح، و’’كفاية إرهاب فكري‘‘.. أحمد السعدني يثير موجة غضب بعد دفاعه عن ’’أسما منير‘‘.. ورد فعل غير متوقع من الفنان.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

يومان مختلفان.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع العام والخاص

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال؛ بمناسبة المولد النبوي الشريف، بدلا من يوم السبت 9 نوفمبر.

على الجانب الأخر، قال مصدر بوزارة القوى العاملة في تصريحات لموقع "الشروق"، إن السبت المقبل، الموافق 9 نوفمبر، هو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى، منوها بأنه لايوجد تغيير في موعد الإجازة حتى هذه اللحظة، طبقا لما أعلنه وزير القوى العاملة محمد سعفان الأسبوع الماضي.

وأوضح المصدر لـ"الشروق"، أن قرار رئاسة الوزراء بتحديد الأحد المقبل إجازة للقطاع العام، يختلف عن قرار وزارة القوى العاملة، والذي ياتي في إطار ما ينص عليه قانون العمل.

وقال وزير القوى العاملة، في بيان، الأربعاء الماضي، أن السبت الموافق 9 من نوفمبر عام 2019 ميلادية، الموافق الثانى عشر من شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف، معربا عن خالص التهانى لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

وأكد وزير القوى العاملة، أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وكلف وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، حيث أصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.

كانت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، أعلنت أن السبت 9 نوفمبر موعدًا للمولد النبوي الشريف لعام 1441 هجريًا.

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بعد خطوة إثيوبيا.. أول تحرك من الخارجية المصرية لحسم أزمة ’’سد النهضة‘‘

توجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تلبيةً لدعوة الإدارة الأمريكية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، مصر والسودان واثيوبيا، بحضور البنك الدولي، وذلك لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة، وهو الاجتماع المقرر عقده يوم 6 نوفمبر الجاري.

وقالت الخاريجية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بالفيس بوك، إنه من المنتظر أن يقوم الوزير شكري أثناء الزيارة بالتشاور مع الدوائر الأمريكية المختلفة حول شتى جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وكذا تبادل الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وكانت الخارجية الإثيوبية، قد أعلنت قبولها دعوة الولايات المتحدة الإمريكية، لعقد قمة ثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، في واشنطن، يوم 6 نوفمبر المقبل، لاستكمال مفاوضات "كسر الجمود حول سد النهضة".

وقال نبيات جيتاتشو، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، في مؤتمر صحفي، إن "إثيوبيا ستشارك في المفاوضات المرتقبة التي ستجريها الدول الـ3 المتعلقة بسد النهضة، مضيفًا أن "الولايات المتحدة دعت وزراء خارجية الدول الـ3 للاجتماع في واشنطن".

وكانت الولايات المتحدة وجهت دعوة رسمية، لمصر والسودان وإثيوبيا للقاء في واشنطن، لاستكمال مفاوضات سد النهضة.

وبحسب موقع العربية، كشف سامح شكري وزير الخارجية، عن توجيه الإدارة الأميركية دعوة لمصر والسودان وإثيوبيا، للقاء في واشنطن في نوفمبر القادم، من أجل استكمال المفاوضات حول سد النهضة وحل الخلافات العالقة.

وأكد شكري، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني، مساء الثلاثاء، أن "القاهرة تؤيد استمرار التفاوض حول القضايا الخلافية وحول قواعد الملء والتشغيل للسد، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس2015"، مشيراً إلى أن مصر "ترفض سياسة الأمر الواقع وترغب في التوصل لاتفاق مرض للدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية".

وأوضح شكري أن "مقترح مصر بدخول وسيط دولي يؤكد حسن نواياها لحل الأزمة"، مضيفاً أن القاهرة طرحت من قبل وساطة البنك الدولي لحسم الخلافات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقى، الخميس الماضي، بمدينة سوتشي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد،، على هامش قمة روسيا- إفريقيا.

رئيس وزراء إثيوبيا يوضح مغزى ’’التهديدات العسكرية‘‘

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان نشره على صفحته الرسمية، إن اللقاء تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد، حيث أكد "آبي أحمد" أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزائها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعباً وحكومةً، موضحاً أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب، وأن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أية نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه، بصفته رئيساً لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولاً إلى اتفاق نهائي.

السيسي يرد

من جانبه، أكد الرئيس السيسي، أن مصر طالما أبدت انفتاحاً وتفهماً للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب، موضحاً سيادته أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدراً لأية مشاكل أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أية فرصة للخلافات.

قرار عاجل

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم التوافق خلال المقابلة على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحاً وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتجاوز أي تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامي للتصريحات التي نسبت مؤخراً إلى الجانب الإثيوبي.

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الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين.. وتحذر من فترة الصباح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الإثنين، 4 نوفمبر، معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وشهدت البلاد، الأيام الماضية، موجة سيئة، حيث سقطت الأمطار الغزيرة على أغلب المناطق، فيما انخفضت درجات الحرارة.

تحذير من الشبورة الكثيفة في الصباح

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة".

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف، إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

من جانبه، ناشد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، في تصريحات إعلامية، تجنب أماكن الأمطار، أو السير بجوار كابلات الكهرباء، أو أعمدة الإنارة، كذلك القيادة على الطرق السريعة بشكل آمن، وعدم تجاوز السرعات المقررة، خاصة فى الصباح الباكر، وعند تساقط الشبورة، كما ناشد المواطنين ارتداء الملابس الخريفية، والتخلي عن الملابس الصيفية تمامًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الإثنين على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 20 29

شبين الكوم 19 29

طنطا 19 29

دمنهور 17 28

الإسكندرية 17 28

بلطيم 18 28

مطروح 17 27

السلوم 17 28

سيوة 14 26

بورسعيد 21 26

دمياط 20 27

الزقازيق 18 29

الإسماعيلية 19 29

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’’كفاية إرهاب فكري‘‘.. أحمد السعدني يثير موجة غضب بعد دفاعه عن ’’أسما منير‘‘.. ورد فعل غير متوقع من الفنان

دافع الفنان أحمد السعدني، عن الإعلامية أسما شريف منير، في أزمة تطاولها على فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفها له بـ"متطرف".

وكتب "السعدني" عبر حسابه بـ "تويتر" تغريدة، قائلًا: "واحدة قالت مبحبش الشعراوي ومبيعجبنيش كلامه، هو اللي قالته ده حرام يا جماعة؟؟.. هل حب الشعراوي من أصول وثوابت الإسلام؟؟ في ايه يا جماعة كفاية إرهاب فكري حنلاقيها منكم ولا منهم"، مرفقا التدوينة بهاشتاج "أسما شريف منير".

وأثارت تغريدة السعدني غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وشنوا هجوما عنيفا عليه، مما جعله يحذف تغريدته، قائلا: "أنا مسحت الكلام اللي كتبته لأنه فيه تساؤل، يعني مستني ردود، بعد ما قريت الردود مسحت كلامي لإني بعد كده حقول كلامي اللي مقتنع بيه من غير ما استني رأي حد مع كامل الاحترام".

اعتذار أسما

وكانت أسما قد نشرت اعتذارا مطولا عبر حسابها بالفيسبوك، وقالت: "«حصل بينى وبين شخص حوار اسأت فيه التعبير عن اللي عايزه أقوله و حساه، اتفهم فهم كلامى علي انى انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوى انا بتكلم من غير ما بحسب كلامي و انا مقصدش باي حال من الاحوال اني اغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده ، انا مش بقيم فضيلة الامام ، انا عموما عمري ما احب اغلط في حد».

وتابعت: «انا باعتذر جدا جدا عشان لم استطع ان احسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة وده يمكن عشان لسه بتعلم و ده عن عدم ادراك انا لسه بتكلم علي طبيعتي زي اول يوم قررت اني اظهر علي السوشيل ميديا، بس دلوقتي لازم اخد بالي من كل كلمه بقولها عشان كل حاجه بتتحسب عاليا و ده جديد عليا».

وأضافت: «كل مافي الموضوع اني كنت بدور عن مرجع دينى و دروس دينية عشان افهم بشكل مبسط و عشان افهمه كنت محتاجه حاجه تناسب استيعابي ، و الشيخ الشعراوى أعمق من قدراتى لأني في حاجات فعلًا مفهمتهاش».

واختتمت: «انا مبتدئة بحاول اتعلم و اقرب اكتر من ربنا، و عموما انا بعتذر فعلا عن ذلت لساني وكلمتى .. حقيقي انى اكن للشيخ الشعراوى كل احترام وتقدير رحمه الله وجزاه كل خير .. وربنا عالم نيتي ايه».

تفاصيل الواقعة

وكانت الإعلامية الشابة قد نشرت بوست، عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، قائلة: "صباح الخير عايزة آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مُدعين ويا مُتشددين أوي يا خالطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد مُعتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".

وقام عدد من المتابعين باقتراح اسم الشيخ الشعراوي، لتعلق أسما قائلة: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا عقلي ما عرفتش أستوعبه.. حقيقي استغربت".

بعد ذلك تعرضت أسما لهجوم حاد بعد إساءتها للشيخ الشعراوي، مما دفعها لحذف المنشور، قائلة: "مش ممكن محدش ينفع يقول كلمة من غير هجوم هو في ايه؟ .. ايه التنمر والتعصب والبشاعة دي".

وفي النهاية أغلقت نجلة الفنان شريف منير، الحساب الشخصي بها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من كثرة الهجوم الذي تعرضت له.

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