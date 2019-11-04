وزير خارجية إيطاليا: ترحيل 783 مغربيا الالية كانوا بوضعية غير قانونية بايطاليا

أعلن وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أن "​ايطاليا​ رحّلت 783 مغربيا خلال ​السنة​ الحالية كانوا في وضعية غير قانونية على أراضيها"، مؤكدا أن "الاتفاق المتعلق بترحيل ​المهاجرين​ الموقع ب​الرباط​، في 27 تموز 1998، بين البلدين "ناجح، لكنه يتطلب المصادقة من طرف ​المغرب​".

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