اعتقال 4 متظاهرين في الجزائر في قضية حمل الراية الأمازيغية

اعتقلت قوات الأمن في الجزائر العاصمة، أربعة متظاهرين رفعوا، أثناء مسيرة مناهضة للحكومة راية أمازيغية، وفق ما أوردت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين" غير الحكومية.
وأشارت اللجنة إلى أن محكمة سيدي امحمد قررت إيداع رؤوف رايسي، وخلّاف مسعودي، وفيصل غانم، وعلي يبو، الحبس المؤقت، بسبب رفعهم الراية الأمازيغية التي وجد القضاة في رفعها "مساسا بالوحدة الوطنية"، على حد قول المحامين.
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