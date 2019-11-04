ترامب: أنا على يقين تام بفوزي في الانتخابات والناس لا يريدون عزلي

أعرب الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، عن ثقته بـ"الفوز في ​انتخابات​ الرئاسة المقبلة عام 2020"، مشيرا إلى أن "شعب ​الولايات المتحدة​ لا يريد عزله"، لافتاً إلى "إنني على يقين تام ولدينا أرقام ممتازة في الاستطلاعات".

ولفت إلى ان "هناك موقف قوي في استطلاعات الرأي بشأن العزل، خاصة في الولايات المتأرجحة، أعتقد أنكم رأيتم ذلك. والولايات المتأرجحة لا تريد السماع عن ذلك، والناس لا يريدون السماع عن العزل"، مشيراً إلى أن "من يريد التحدث عن العزل هم فقط وسائل الإعلام الكاذبة والديمقراطيون الذين يعملون، بشكل عام، معها وأنا أنظر في هذا الموضوع بهذه الطريقة، أن الديمقراطيين هم من يعمل لصالح وسائل الإعلام الكاذبة".