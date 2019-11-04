روحاني: الاميركيون ادركوا ان الحظر ليس مسارا يحقق لهم النجاح

أكد الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ ان "الاميركيين أدركوا ان الحظر ليس مسارا يحقق لهم النجاح"، مشددا على ان "الرابع من تشرين الثاني أي اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي يذكرنا بمشاركة التلاميذ وتضحياتهم في ​حركة الشعب​ الايراني للمطالبة بحقوقه واستقلاليته ومن جهة اخرى تمت تسميته باليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، ليكرس صحوة الاجيال تجاه التاريخ المديد لمقاومة الشعب الايراني ونضاله ضد مخططات الاجانب، ويرفع من عزم الشعب ووعيه بشأن سبل النصر والتقدم".

ولفت الى ان "تاريخ الرابع من تشرين الثاني اقترن بالضربة الاولى الموجهة الى ​اميركا​، وكذلك اقترن بالتدخلات الاميركية، والتي كان آخرها في الربع من تشرين الثاني 2018، عندما فرضت ​الادارة الاميركية​ اسوأ انواع الحظر التي واجهها الشعب الايراني على مر التاريخ، ولكن من المؤكد ان اميركا ستفشل في هذه المؤامرة، والآن فإن الاميركان أدركوا بوضوع ان الحظر ليس مسارا يحقق لهم النجاح، معربا عن امله بأن يواصل التلاميذ والطلبة الجامعيون وسائر شرائح الشعب هذا المسار المنتصر بوحدتهم وتضامنهم بكل قوة واقتدار".