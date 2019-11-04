الجيش الايراني: ساسة البيت الابيض يسعون الى اثارة الحروب داخل الحضارات

أكد الجيش الايراني أن "اليوم ثبت اكثر من اي وقت مضى ان سياسات اميركا الاقليمية فاشلة وان ساسة البيت الابيض يحاول تحقيق ماربهم من خلال اثارة الفرقة والحروب داخل الحضارات "، مشيراً إلى ان "الشعب الايراني ومن خلال سيطرته على وكر التجسس الاميركي في الرابع من تشرين الثاني لم يفقا عين الفتنة فقط بل برهن ان لديه عزيمة جادة في مقارعة الاستكبار واذنابه ويؤمن بان مقارعة الاستكبار جزء لاينفك من فلسفة الثورة الاسلامية ".
ولفت إلى ان "السيطرة على وكر التجسس من قبل الطلبة الجامعيين السائرين على نهج الامام برهن ان اين ما تكون اميركا يكون معها الفرقة والتوتر والاضطرابات وان واحدة من عوامل استتباب الامن في البلاد اليوم هو غياب السفارة الاميركية في طهران ".
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