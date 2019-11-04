وهاب: عقدة تكليف رئيس حكومة مستمرة حتى إشعارٍ آخر

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "تأخير الإستشارات سببه أن رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ لن يحصل على أكثر من 50 نائباً الآن، وبالتالي لا يملك فرصة لتكليفه لذا الأمر بحاجة لأن يبذل "​حزب الله​" جهوداً جبارة لتأمين أكثرية نيابية وهذا الأمر دونه عقبات كثيرة والعقدة مستمرة حتى إشعارٍ آخر".

وفي حديث تلفزيوني، أشار إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون راغب بتكليف سريع لرئيس الحكومة، موضحاً أنه ليس هناك تمسكاً بالحريري لكن رغبة بإعادة تكليفه عند الكثير من الفرقاء، معلناً أنه مع استمرار الحراك لأنه يدفع نحو تنفيذ المطالب ولكن ضد قطع الطرقات.