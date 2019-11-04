علوش: طموح باسيل أكبر من قدراته وهناك استحالة لامكانية التعامل معه

اعتبر القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​ أن "هناك محاولة لفرض شروط معينة على أي رئيس سيكلف في مسألة تأليف ​الحكومة​"، مشيراً إلى أنه "لا معلومات لدي عن تواصل بين رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ و"​التيار الوطني الحر​" ولا اتصال مع الحريري والامور كانت مقطوعة".

وفي حديث تلفزيوني، لفت علوش إلى أن "رأيي كان معروفا منذ البداية برئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ وطموحه أكبر من قدراته وسعرت منذ البداية أن هناك استحالة لامكانية التعامل معه وتأكد لي هذا الامر أكثر وأكثر مع مرور الايام"، مشيراً إلى أنه "أجواء تيارنا تعتبر انه بأقصى ما يمكن من القدرة أن لا يتم توزير باسيل لان امكانية تأليف حكومة تنتج وترضي الناس قد تكون شبه مستحيلة بهذا المكان".

وأكد انه "لا يمكن لباسيل ان يقارن نفسه برئيس الحكومة، بل يمكن أن يقارن نفسه مع وزير من الحكومة كوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال ​محمد شقير​ او ووزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ​جمال الجراح​ لا مع رئيس الحكومة الذي يمكن ان يقارن نفسه رئيس ​مجلس النواب​ او ​رئيس الجمهورية​".