المفتي زغيب لقائد الجيش: لتكون توجيهاتكم صارمة في التعاطي مع قطاع الطرق

توجه المفتي الشيخ ​عباس زغيب​ في رسالة مفتوحة لقائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ مشيراً الى أنه "ايها العماد العزيز، ان موضوع ​قطع الطرقات​ لم يعد امرا عاديا يمكن السكوت عنه لانه اصبح تخريب واعتداء واضح على المواطنين وهتك لكراماتهم واعراضهم واننا نعول كثيراً على دوركم الفاعل لقيامكم بواجبكم الوطني لتجنيب ​لبنان​ واللبنانيين فتنة ان حصلت فانها لن تبقي ولن تذر".

ولفت زغيب الى أن "استمرار الوضع على ما هو عليه قد نضطر لتوجيه دعوة لكل الشرفاء للخروج معنا والتوجه الى حيث يتم قطع الطرقات من اجل فتحها وهذا ما قد تكون نتيجته كارثية وغير متوقعة لذلك نطالبكم بان تكون توجيهاتكم واوامركم صارمة في التعاطي مع قطاع الطرق فالحفاظ على امن الوطن والمواطن هو واجب وطني واخلاقي وانساني لا يمكن ان يقوم به الا الشرفاء والذين يعملون باجندات وطنية وقد وضعوا نصب اعينهم مصلحة لبنان واللبنانيين مهما كان الثمن وانتم منهم وقد اقسمتم قسما عسكريا بالحفاظ على الوطن وشعاركم هو شرف تضحية ووفاء"، مشيراً الى أنه "حمى الله لبنان وشعبه من الفتن والاطماع".

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