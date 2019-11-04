شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد العقاد: الحكومة استجابت لتوفير وحدات لأهالى منطقة أكشاك أبو السعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد العقاد، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة، إن الحكومة استجابت لتوصية لجنة الإدارة المحلية بشأن توفير مساكن بديلة لأهالي منطقة أكشاك أبو السعود، الذين تمت إزالة منازلهم، تنفيذًا لخطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، على أن يتم تسكين المواطنين فى أسرع وقت.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة فى ملف تطوير العشوائيات خلال السنوات الماضية، مشددا، على سرعة توفير وحدات بديلة لعدد من الأسر، عددهم ليس بالكثير، وذلك بعد مراجعة الاشتراطات المنصوص عليها للمستحقين، للتيسير عليهم، خاصة بالتزامن مع بدء قدوم فصل الشتاء.

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وأشار عضو البرلمان إلى أن منطقة أكشاك أبو السعود من المفترض أن يتم إقامة مشروعات سياحية وترفيهية وثقافية، والقضاء على العشوائيات تماما من المنطقة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والبدء بتلك شديدة الخطورة، ووفقًا لقرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تعد منطقة سور "مجرى العيون" منطقة إعادة تخطيط، وأنها تصنف ضمن العشوائيات الخطرة من الدرجة الثانية.