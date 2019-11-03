إطلاق خط جوي بين لندن والصويرة

أطلقت شركة “رايان إير” الإيرلندية للطيران منخفض التكلفة رسميا، خطا جويا جديدا يربط بين لندن – ستانستد ومطار الصويرة موكادور الدولي. واستقبلت الطائرة التابعة للشركة المذكورة وعلى متنها 166 راكبا، بالترحيب التقليدي من خلال رشها بخراطيم المياه لدى وصولها إلى مدرج مطار الصويرة – موكادور الدولي.

وسيربط هذا الخط الجوي بين لندن – ستانستد ومطار الصويرة موكادور الدولي بواقع رحلتين مباشرتين، يومي الثلاثاء والسبت من كل أسبوع. يذكر أن شركة “إيزي جيت” للطيران منخفض التكلفة كانت، في وقت سابق، تؤمن خدمة النقل الجوي بين مدينتي الصويرة ولندن