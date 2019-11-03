أطلقت شركة “رايان إير” الإيرلندية للطيران منخفض التكلفة رسميا، خطا جويا جديدا يربط بين لندن – ستانستد ومطار الصويرة موكادور الدولي. واستقبلت الطائرة التابعة للشركة المذكورة وعلى متنها 166 راكبا، بالترحيب التقليدي من خلال رشها بخراطيم المياه لدى وصولها إلى مدرج مطار الصويرة – موكادور الدولي.
وسيربط هذا الخط الجوي بين لندن – ستانستد ومطار الصويرة موكادور الدولي بواقع رحلتين مباشرتين، يومي الثلاثاء والسبت من كل أسبوع. يذكر أن شركة “إيزي جيت” للطيران منخفض التكلفة كانت، في وقت سابق، تؤمن خدمة النقل الجوي بين مدينتي الصويرة ولندن
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق خط جوي بين لندن والصويرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.