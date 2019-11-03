بعد هزيمته بخماسية.. بايرن ميونخ يقيل مدربه الكرواتي

قرر نادي بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني، فسخ عقد مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش بالتراضي بعد يوم واحد من الهزيمة المذلة بنتيجة 5 أهداف لهدف، أمام أينتراخت فرانكفورت، في آخر جولات “البوندسليغا”.

وأكد النادي البافاري، في بيان رسمي، مساء اليوم الأحد، إن كوفاتش رحل ”بعد الاتفاق“ بينه وبين النادي.

وأضاف كارل-هاينتس رومنيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن، في نفس البيان الذي وقعه ”أداء الفريق في الأسابيع الماضية والنتائج التي حققها أظهرت أننا بحاجة إلى إجراء“.

وتابع ”دخلت في نقاش مفتوح ومهم مع نيكو في هذا الشأن اليوم الأحد ونتيجة لذلك لم يعد نيكو مدربا لبايرن“.