حققت الفنانة لطيفة أحرار، ليلة أول أمس الجمعة، جائزتين في أيام قرطاج السينمائية، بفضل مشروع تخرجها أثناء دراستها في سلك الماستر، وهو الفيلم الوثائقي، الذي عنونته بـ”السفر الأخير”.
ونالت لطيفة أحرار، التي أخرجت الفيلم، جائزة هكا للتوزيع قرطاج السينما الواعدة، وجائزة قرطاج السينما الواعدة.
وأعلنت أحرار نبأ فوزها بجائزتين، أمس السبت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، موضحة مدى تأثرها بهذا الفيلم، الذي شكل مشروع تخرجها من جامعة تطوان.
وعن الفيلم قالت أحرار: “هو فيلم وثائقي عن والدي وعائلتي وجميع الجنود، الذين قضوا كل وقتهم في الصحراء.. صنعته بكثير من الحب والبحث، شكرا لكل من آمنوا بهذا الفيلم”.
ولم تتمكن أحرار من تسلم الجائزتين بنفسها، إذ غابت عن حفل توزيع جوائز الحفل الختامي لأيام قرطاج السينمائية، بسبب انشغالها بتصوير عمل جديد في المغرب، وقد تسلم المخرج سعيد خلاف الجائزتين مكانها.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم لطيفة أحرار يسطع في سماء “أيام قرطاج السينمائية” في تونس.. حققت جائزتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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