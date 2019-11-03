بسبب الإرث.. عسكري يقتل شقيقته رميا بالرصاص ووالدته تنجو بأعجوبة

جريمة بشعة تلك التي شهدتها جماعة “لبرارحة”، ضواحي إقليم تازة؛ يوم أمس السبت، بعد أن أقدم رجل على قتل شقيقته رميا بالرصاص، وإصابة شقيقته الأخرى ووالدته بإصابات متفاوتة الخطورة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الجاني كان عسكري سابق، أب لأربعة أطفال، فقد أعصابه بعدما نشب خلاف بينه وبين أفراد أسرته بسبب الإرث.

وأوردت المصادر ذاتها، أن المعني بالأمر عمد على قتل شقيقته التي تبلغ قيد حياتها 42 سنة بواسطة بندقية صيد، وإصابة والدته وشقيقته الاخرى، التي تبلغ 36 سنة.

هذا، وحلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان و تم إلقاء القبض على الجاني، فيما تم نقل الجثة الى مستدوع الاموات، بينما تم نقل الضحيتين الى مستشفى الإقليمي بمدينة تازة، حيث أكدت المصادر ذاتها، انهما تجاوزتا مرحلة الخطر.