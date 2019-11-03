كأس “الكاف” .. بركان يسحق فوسا الملغاشي بخماسية ويرافق الحسنية لدور المجموعات

قلب فريق نهضة بركان، ممثل الكرة المغربية في كأس “الكاف”، الطاولة على ضيفه فوسا جينيور الملغاشي، وانتصر عليه بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، في إطار الدور الحاسم المؤهل لمجموعات كأس “الكاف”، مع العلم أن مباراة الذهاب انتهت بهزيمة الفريق المغربي بهدفين دون رد.

وأنهى الفريق البركاني الجولة الأولى متقدما برباعية كاملة، من توقيع كل من آلان تراوري في الدقيقتين 8 و27، والعميد محمد العزيز في الدقيقتين 36 (من نقطة الجزاء)، و44.

وفي الجولة الثانية، واصل الفريق البرتقالي ضغطه على ضيفه، الذي أبان على الكثير من التواضع، ليتمكن من إضافة خامس الأهداف بواسطة حمادة العشير، في الدقيقة 68.

ليضمن بذلك، وصيف بطل النسخة الماضية تواجده في دور المجموعات.