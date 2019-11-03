كأس “الكاف” ..حسنية أكادير يفلت من كمين إيغلز الزامبي ويتأهل لدور المجموعات

أفلت حسنية أكدير، من كمين فريق غرين إيغلز الزمبي، وضمن تأهله لدور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، بملعب “أدرار” في إطار إياب الدور الحاسم المؤهل لمجموعات كأس “الكاف”، مع العلم أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وفشل الفريق السوسي، في ترجمة السيطرة التامة على الكرة في الجولة الأولى إلى أهداف، بينما ظل الفريق الزامبي في المنطقة الدفاعية، لينتهي النصف الأول بدون أهداف.

ولم يختلف النصف الثاني كثيرا عن سابقه، سيطرة سوسية تامة، وفريق زامبي يعتمد على الكرات المضادة، وهو الأسلوب الذي مكن الفريق الزائر من مفاجأة الجميع ويوجع هدف التقد في الدقيقة 70، غير أن البديل أيوب الملوكي سيوقع هدف التعادل، بعد 4 دقائق فقط.

هذا الهدف، حفز اللاعبينه على الكثير من الضغط، وهو الامر الذي أثمر هدفا ثاني ثمينا من توقيع كريم بركاوي في الدقيقة 87، وهو الهدف الذي مكن أهل سوس من التأهل لدور المجموعات.