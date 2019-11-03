كأس محمد السادس.. آسفي يفرض تعادلا إيجابيا على الترجي في مباراة تضييع الفرص

فرض فريق أولبيك آسفي، ممثل الكرة المغربي الثالث في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، تعادلا إيجابيا بهدف لمثله، على ضيفه الترجي التونسي، في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم الأحد، بملعب “المسيرة الخضراء” بمدينة آسفي، برسم ذهاب ربع البطولة العربية.

وعلى الرغم من الضغط المغربي منذ البداية، وطرد لاعب من الفريق التونسي، إلا أن هذا الأخير هو الذي أنهى النصف الأول متقدما بهدف دون رد، وقعه اللاعب الليبي حمدو الهوني في الدقيقة 32.

الجولة الثانية، عرفت ضغطا كبيرا للفريق المسفوي، الذي تفنن لاعبوه في إهدار سيل جارف من الرص الخطيرة، بينما تراجع الفريق التونسي بشكل كلي للخلف.

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وتبقى أخطر الفرص تلك التي أتيحت لوليد الصبار، محمد المرابيط، وكوفي بوا، غير أن محاولاتهم وجدت حارسا متألق ومجربا، إسمه بنشريفية.

صمود الحارس التونسي، انتهى في الدقيقة 85، ولم يقف في وجه صاروخية المتألق محمد المرابيط، الذي أرسله من على بعد 35 متر، استقرت في الشباك، وهيجت الجماهير المسفيوية الغفيرة.

“القرش” كشر على أنيابه في الدقائق الخمس الأخيرة وخلق عدد من المحاولات، غير أن التوفيق لم يكن في جانبه، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.