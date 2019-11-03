ميلان يلجأ إلى ريال مدريد لتعزيز صفوفه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق آيه سي ميلان الإيطالي يخطط لتعزيز صفوفه من ريال مدريد الإسباني، بالنظر للبداية المخيبة للآمال للفريق هذا الموسم في الكالتشيو.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن ميلان سيدخل في محادثات مع ريال مدريد من أجل ضم الثنائي فينيسيوس جونيور وإبراهيم دياز لاعبا ريال مدريد، في محاولة لتعزيز الخط الأمامي للروسينيري.

ويسعى ميلان لاستغلال علاقته الجيدة بريال مدريد، من أجل طلب استعارة الثنائي فينيسيوس ودياز حتى نهاية الموسم.

Advertisements

وكان ميلان قد نجح في التعاقد مع ثيو هرنانديز ظهير أيسر ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بصفة نهائية.

ويعاني الثنائي فينيسيوس ودياز من الغياب عن المشاركة مع ريال مدريد، حيث يدفع زيدان بالأول على فترات متباعدة، فيما لم يشارك الثاني سوى مرة واحدة كبديل.

ويحتل ميلان المركز الحادي عشر في ترتيب أندية الكالتشيو برصيد 13 نقطة.