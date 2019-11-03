بايرن ميونخ يقيل مدربه كوفاتش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن فريق بايرن ميونخ الألماني، عن إقالة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، اليوم الأحد.
وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميًا، عبر موقعه الإلكتروني، يؤكد فيه توصله لاتفاق مع كوفاتش على الانفصال.
ويبتعد بايرن، صاحب المركز الرابع، بفارق 4 نقاط عن صدارة ترتيب الدوري، التي يحتلها بوروسيا مونشنغلاباخ، بعدما حقق 5 انتصارات فقط من 10 مباريات، بينما تعادل 3 مرات وخسر في مناسبتين، آخرهما أمس، بنتيجة ثقيلة قوامها 1-5، أمام آينتراخت فرانكفورت.
ويمر الفريق البافاري بمرحلة عدم استقرار فني، هذا الموسم، حيث يقدم أداءً متذبذبًا على الصعيدين المحلي والأوروبي.
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