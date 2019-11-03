"تويتر" يُغلق حساب القيادي بـ"حماس" عزت الرّشق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الحساب الخاص، لعضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزّت الرّشق، في خطوة تأتي ضمن سلسلة حملات سابقة وحالية، طالت حسابات العديد من القيادات والنشطاء، وصحف ووكالات أنباء فلسطينية، كانت آخرها حسابات "شبكة قدس الإخبارية"، اليوم السبت.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء، عن الرشق، قوله، إنّ إغلاق حسابه الشخصي واستهداف المحتوى الفلسطيني في مواقع التواصل الاجتماعي، "لن يفلح في حجب الحقيقة، ولن يمنع شعبنا من مواصلة نضاله بكل الوسائل لفضح جرائم الاحتلال والدفاع عن حقوقه المشروعة وقضيته العادلة".

وعدّ الرشق، الخطوة، "سلوكا منحازا لا يراعي قيم حرية الصحافة والتعبير عن الرّأي، ويتعامل مع المحتوى الفلسطيني بازدواجية، تمثل انحيازا فاضحا للاحتلال ورضوخا لإملاءاته بتبني الرواية الصهيونية".

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وفي الآونة الأخيرة، أغلقت إدارتا موقعي تويتر و"فيسبوك"، حسابات شخصية لكثير من القيادات والنشطاء الفلسطينيين.

وحظرت "تويتر" صباح اليوم، السّبت، حسابات "شبكة قدس الإخبارية"، الّتي تحظى بمئات آلاف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشر الصور والفيديوهات والأخبار التي تفضح جرائم الاحتلال، في خطوة جديدة من خطوات محاصرة المحتوى الفلسطينيّ على شبكات التّواصل الاجتماعيّ.

وقد رصد مركز "صدى سوشال" في تقرير حديث له، 145 انتهاكًا بحق المحتوى الفلسطيني خلال شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى مئات حالات الحظر من البثّ المباشر للصفحات والنشطاء والإعلاميين الفلسطينيين. ‎