شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم: تنظيم الحمدين يعتبر الجنسية القطرية حق للنظام وليست للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن النظام القطرى يواصل انتهاكاته بشأن سحب الجنسية من المواطنين القطريين، ويعتبرها أنها حق للنظام وليس للمواطن.

وقال ابن عم تميم بن حمد، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر" :"مازال تنظيم الحمدين الإرهابي يعتبر أن الجنسية القطرية حق للنظام وليست حق للمواطن!

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وتابع أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة :"امتدادًا لمعاناة إخواننا قبيلة الغفران تم إسقاط الجنسية عن عدد من المواطنين القطريين ومنهم أطفال ونساء و من كبار السن!، فقط إسالوا عصابة الدوحة ..هل هؤلاء مجرمين؟.