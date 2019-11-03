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شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى مهاجما "تميم": أموال قطر لخدمة أعداء العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح خالد الزعتر، الكاتب السعودى، النار على قطر، مشيرا إلى أن العرب يقتلون بأموال قطر، وذلك بعد الدعم القطرى للعدوان التركى على سوريا.
وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر" :"إعتداء تركيا على شمال سوريا خطوة في سياق استكمال ترسيخ الاحتلال التركي للشمال السوري والسياسة التي تنتهجها أنقرة هناك بتغيير التركيبة الديمغرافية وسياسة التتريك .
وأضاف خالد الزعتر، أن الأتراك قدموا وعوداً للقطريين بسرية التمويل، ولكن ورطوهم في الأخير ، فتركيا أعادت حساباتها فهي لم تعد تريد من قطر أن تظهر أمام العالم بأنها مؤيدة سياسياً فقط للعملية التركية في شمال سوريا ، بل تريد منها أن تتحمل جزء من الضغوط التي تتعرض لها تركيا.
وتابع الكاتب السعودى :"أموال قطر لخدمة أعداء العرب، فمنذ أن وصلت أولى طلائع القوات التركية إلى قطر والهدف هو إبقاء تميم في دائرة ابتزاز تركيا ، فالأتراك تاريخ مليء بالجرائم والسرقة، ولم يأتوا للدوحة من أجل خاطر النظام القطري بل جاءوا طمعاً في الاستيلاء على الثروة القطرية".
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