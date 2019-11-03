شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مطروح يطالب بإنشاء عيادات تأمين صحى بمدينة الحمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب صلاح عياد، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى بـ مجلس النواب، ستناقش يوم الثلاثاء المقبل، الاقتراح الذى تقدم به بشأن إنشاء عيادات التأمين الصحي بمدينتي الحمام والضبعة بمحافظة مطروح.

وأوضح أن المنطقة لا يوجد بها سوى مستشفى مركزى، ولا توجد مستشفى تأمين صحى مما يتسبب فى معاناة المواطنين فى الحصول على الخدمة، والسفر لمسافات طويلة من أجل ذلك، حيث يتم تشكيل لجان للبت فى طلبات التأمين الصحى وتوقيع الكشف عليهم، وفى أغلب الأحيان يكون الأمر متعلق بكبار السن من راغبي الحصول على الخدمة.

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وأوضح عضو مجلس النواب أن اللجنة ستناقش أيضا الاقتراح برغبة بشأن تطوير مكتب الشهر العقاري بمدينة الحمام والضبعة، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق العديد من المشروعات القومية فى مختلف انحاء الجمهورية، وبدأت بالفعل تؤتى ثمارها على أرض الواقع، سواء فى المنظومة الصحية، أو فى تطوير مكاتب الشهر العقارى فى مختلف المحافظات.