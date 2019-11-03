٩ مصابين في انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة أجرة (ميكروباص) على الطريق الزراعي السريع (القاهرة - الإسكندرية)، أمام قرية مغازي بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة.

أسفر الحادث عن إصابة: محمد عبد الصمد إبراهيم (43 سنة)، وأحمد شوقي شاهين (34 سنة)، وأحمد محمد محمد (25 سنة)، وخالد شعبان محمد (39 سنة)، ومحمد رمضان عبد النبي (42 سنة)، وسعدية رمضان عبد النبي (46 سنة)، وهشام الدسوقي السيد (22 سنة)، ومحمد سعيد قطب (39 سنة)، ومحمد أحمد محمد (16 سنة).

نُقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.