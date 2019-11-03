رئيسة مركز منيا القمح تضبط طالبات يُدخن الشيشة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:
ضبطت رئيسة مركز ومدينة منيا القمح منال الغندور عددًا من الطالبات والطلاب، تتراوح أعمارهم بين 12 و13 سنة، جالسون داخل أحد الكافيهات، يدخنون الشيشة.
وأوضحت الغندور، في تصريحات لمصراوي، أنه أثناء حملة لإزالة قاعات الأفراح غير المرخصة في بندر المدينة، لاحظت وجود عدد كبير من الطلبة والطالبات داخل كافيه بالدور الثاني لأحد أبراج المنطقة، متسربون من اليوم الدراسي، فيما كانوا يدخنون "الشيشة"، فتم ضبطهم وتسليمهم إلى أولياء أمورهم تلافيًا لعدم تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.
أغلقت رئيسة المركز الكافيه محل الواقعة، وأخطرت مديرية التربية والتعليم بما حدث، موضحةً أنها حال ضبطها للبنات مرة أخرى لن يتم تلسليمهن إلى أولياء أمورهن إلا عن طريق مركز الشرطة، وأنها ستقوم بحملات تفتيش على جميع الكافيهات في أوقات مختلفة للحد من هذه الظاهرة.
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