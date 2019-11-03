مجلس مركز شباب أسوان الجديدة يسلم أوراق إشهاره

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

استقبل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان فتحي عبدالحافظ، اليوم الأحد، وفدًا من مجلس إدارة مركز شباب مدينة أسوان الجديدة (تحت التأسيس)، لمناقشة إشهار المركز.

ضم وفد مركز الشباب حسام علي رئيس المجلس، ونائبه قاسم السيد، وعبدالله صلاح عضو مفوض مجلس الإدارة، الذين سلموا وكيل الوزارة نماذج أوراق تأسيس المركز.

كلف وكيل وزارة الشباب أحمد عبدالقادر مدير الإدارة المركزية للهيئات بمديرية الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهار مركز الشباب، وتشكيل لجنة رسمية من الوزارة لاستلام مباني وملاعب المركز من جهاز مدينة أسوان الجديدة خلال الأسبوع المقبل.​