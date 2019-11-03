داعش يبايع زعيما جديدا في سيناء

أفادت وكالة "رويترز" بأن فرع تنظيم "داعش" الإرهابي في سيناء المصرية، بايع الزعيم الجديد للتنظيم الإرهابي وهو أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

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