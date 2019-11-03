اتهم تقرير رسمى أمريكى إمارة قطر بالتهرب من الالتزام بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وتمويل الجماعات المتطرفة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، فى تقرير نشرته أمس، إن قطر ترفض حتىالآن التوقيع على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، الذى تم الاتفاق عليه عام 2018، مؤكدة أن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثانى، يرفض تفعيل القانون حتى الآن.
واتهمت الخارجية الأمريكية قطر بإجراء محاكمات وهمية شكلية ضد داعمى الإرهاب وممولى التنظيمات الإرهابية، ولا يصدر عنها أى إدانات بحق هؤلاء المتهمين، ويحصلون على أحكام بالبراءة فى نهاية المطاف.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تتهم «تميم» بإجراء محاكمات وهمية للإرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.