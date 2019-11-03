أمريكا تتهم «تميم» بإجراء محاكمات وهمية للإرهابيين

اتهم تقرير رسمى أمريكى إمارة قطر بالتهرب من الالتزام بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وتمويل الجماعات المتطرفة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، فى تقرير نشرته أمس، إن قطر ترفض حتى

الآن التوقيع على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، الذى تم الاتفاق عليه عام 2018، مؤكدة أن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثانى، يرفض تفعيل القانون حتى الآن.

واتهمت الخارجية الأمريكية قطر بإجراء محاكمات وهمية شكلية ضد داعمى الإرهاب وممولى التنظيمات الإرهابية، ولا يصدر عنها أى إدانات بحق هؤلاء المتهمين، ويحصلون على أحكام بالبراءة فى نهاية المطاف.