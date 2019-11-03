الاتحاد العربي يتضامن مع انتفاضة الشعبين اللبناني والعراقي

أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لخريجي الجامعات السوفيتية و الروسية برئاسة الدكتور شريف جاد بيانًا للتضامن مع الشعبين اللبناني و العراقي في الانتفاضة الشعبية التي يشهدها البلدين مؤكدًا على حق الشعبين في النضال ضد الفساد و الطائفية، و التطلع إلى حياة كريمة و استقرار اجتماعي.
و حذر البيان من حالات العنف ضد المظاهرات السلمية للشعبين ومن المندسين لافساد الالتفاضتين الشعبيتين.
و يؤكد البيان العربي أن الوطن العربي يشهد حالة فوران منذ عام 2011 ، و كانت
و يرى أن ما يحدث يمثل صحوة شعبية مباركة سوف تقود الشعبين إلى مرحلة جديدة بعيدًا عن الطائفية و في عمق المواطنة و يضع البلدين أصحاب الحضارة العريقة في مكانهما المناسب بعد عبور النفق الطائفي المظلم فقط علينا جميعا التمسك بشعار الوطن فوق الجميع.
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