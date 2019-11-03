الاتحاد العربي يتضامن مع انتفاضة الشعبين اللبناني والعراقي

أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لخريجي الجامعات السوفيتية و الروسية برئاسة الدكتور شريف جاد بيانًا للتضامن مع الشعبين اللبناني و العراقي في الانتفاضة الشعبية التي يشهدها البلدين مؤكدًا على حق الشعبين في النضال ضد الفساد و الطائفية، و التطلع إلى حياة كريمة و استقرار اجتماعي.

و حذر البيان من حالات العنف ضد المظاهرات السلمية للشعبين ومن المندسين لافساد الالتفاضتين الشعبيتين.

و يؤكد البيان العربي أن الوطن العربي يشهد حالة فوران منذ عام 2011 ، و كانت

الأزمة الاقتصادية و الغلاء و البطالة و الفساد وراء هذا الغضب الشعبي في أغلب البلدان العربية ، و لكن في الحالتين اللبنانية و العراقية يوجد خصوصية كبيرة تعود بشكل أساسي إلى أن ازمات البلدين تنطلق من المطب الصناعي و هو الطائفية و الذي يقف وراء كل الأزمات التي يعاني منها الشعبين اللبناني و العراقي، ما أحدث شرخًا في جدار المجتمعين و ازداد الانقسام و التكتلات و التدخلات الخارجية و تحولت الساحات من صراع داخلى متشابك و معقد الى صراع دولي دموي بين القوى الكبرى و يدفع الشعبين الثمن و هما من طليعة الأمة العربية حضاريًا و تاريخيًا و ثقافيًا، مضيفًا إننا في الاتحاد العربي نتضامن مع الأشقاء في لبنان و العراق.و يرى أن ما يحدث يمثل صحوة شعبية مباركة سوف تقود الشعبين إلى مرحلة جديدة بعيدًا عن الطائفية و في عمق المواطنة و يضع البلدين أصحاب الحضارة العريقة في مكانهما المناسب بعد عبور النفق الطائفي المظلم فقط علينا جميعا التمسك بشعار الوطن فوق الجميع.