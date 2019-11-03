إسرائيل تصادر أراضي لتوسيع مستوطنات وشق طرق استيطانية

عبد الرحيم حسين، علاء المشهراوي (رام الله-غزة)

ذكرت مصادر فلسطينية أن إسرائيل صادرت 36 دونماً من الأراضي الزراعية في طوباس شمال الضفة. وقال مسؤول فلسطيني، إن قرار الاستيلاء يهدف إلى توسعة الوحدات الاستيطانية في مستوطنة «مسكيوت» المقامة على أراضي طوباس.

في السياق، قامت قوات الاحتلال، صباح الأحد، بعمليات تجريف واسعة للأراضي في بلدة بيت أمر شمال الخليل لصالح طريق استيطانية جديدة تمر بمحاذاة طريق القدس- الخليل.

وقد أعلن جيش الاحتلال المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، ومنع المزارعين وأصحاب الأراضي، من الوصول للمكان، وتقدر مساحتها بنحو 90 دونماً مزروعة بأشجار اللوزيات والكرمة.

إلى ذلك، أعلنت سلطات الاحتلال أمس عزمها الاستيلاء على نحو 500 دونم من أراضي الفلسطينيين في بلدة حزما شرق القدس المحتلة. وقال رئيس بلدية بلدة حزما: إن سلطات الاحتلال سلمت الارتباط المدني إخطاراً يقضي بالاستيلاء على نحو 500 دونم من الأراضي الواقعة بمحاذاة مستوطنة «آدم» المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وهي ضمن أحواض البلدة المجاورة لقرية جبع. وبلدة حزما تحيطها أربع مستوطنات، وتعتبر الشريان الرئيس الرابط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وإحدى البوابات الرئيسية لمدينة القدس.

في غضون ذلك، أصيب شاب أمس برصاص الاحتلال على البوابة العسكرية المقامة فوق أراضي قرية عانين غرب جنين بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري. وذكر مركز إسعاف الهلال الأحمر، أن الشاب محمد أحمد جرادات (32 عاماً) أصيب برصاصة في ساقه اليسرى، أثناء محاولته الدخول إلى أراضي عام 1948، حيث احتجزته قوات الاحتلال، ونقلته إلى معسكر سالم للاستجواب قبل أن تطلق سراحه.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس 5 فلسطينيين بينهم «وزير القدس» في السلطة الفلسطينية. وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، إن قواته اعتقلت 4 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة فجراً، زاعماً أنهم مطلوبون بتهمة مقاومة الاحتلال.

في غضون ذلك، يواصل أربعة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام، رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير إسماعيل علي المضرب منذ أكثر من 100 يوم، في ظل ظروف صحية صعبة وسيئة للغاية.