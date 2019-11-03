إضراب مفتوح لعاملي «الأونروا» في الأردن

جمال إبراهيم (عمّان)

نفذ العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن «الأونروا» أمس، إضراباً مفتوحاً عن العمل بعد فشل مفاوضات مع إدارة الوكالة لثنيهم عن الإضراب. وشمل الإضراب جميع مؤسسات «الأونروا» في الأردن، وطال جميع الموظفين في قطاعات: «العمال، خدمات عامة، وقطاع الصحة»، بمن فيهم المعلمون وطلبة المدارس والجامعة والكليات ومركز التدريب المهني التابع لوكالة الغوث.

ويأتي الإضراب احتجاجاً على تدني رواتب العاملين في «الأونروا» والبالغ عددهم سبعة آلاف موظف بينهم خمسة آلاف معلم، إلى جانب تراجع الخدمات العلاجية وعدم توافر الأدوية الأساسية في العيادات، وتقليص عدد عمال النظافة في المخيمات.

ويطالب العاملون بزيادة رواتبهم الشهرية بنحو 200 دينار أردني، إلى جانب تحقيق عدد من المطالب، من بينها تقليص عدد الطلاب اللاجئين في الشعبة الصفية الواحدة والذي يصل إلى أكثر من 50 طالباً، إلى جانب تحسين الخدمات العلاجية والنظافة وإعادة التعيينات في شتى الوظائف وإلغاء نظام المياومة، وزيادة أعداد الكوادر العاملة في المراكز الصحية. وأعلن اتحاد العاملين في وكالة الغوث أن «الإضراب لن يتوقف إلا عندما تتحقق مطالبنا المشروعة».