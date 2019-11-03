قرقاش: لا تعلقوا تقصيركم على شماعة التدخل الخارجي

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن من أساليب الهروب إلى الأمام وعدم مواجهة سوء التدبير اتهام الخارج، داعياً إلى عدم تعليق التقصير على شماعة التدخل الخارجي.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «من أساليب الهروب إلى الأمام وعدم مواجهة سوء التدبير اتهام الخارج. لا أخص بلداً بعينه، ولكنني أقول لمن يمارسون ذلك راجعوا أنفسكم وسجلّكم، ودقّقوا في سياساتكم وقارنوها بطموحات شعوبكم تجاه السيادة والحياة الكريمة قبل أن تعلّقوا تقصيركم على شماعة التدخل الخارجي».

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