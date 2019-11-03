سحب آليات أميركية من شمال سوريا باتجاه الحدود مع العراق

انسحبت اليوم الأحد أكبر قافلة آليات تابعة لقوات أميركية من مناطق ريف حلب والرقة شرقي سوريا باتجاه الحدود السورية العراقية .

وقال مصدر من قوات سورية الديموقراطية(قسد)" غادرت اليوم حوالي 150 آلية للقوات الأميركية قدمت من قواعدهم في مناطق عين العرب وصرين بريف حلب الشرقي وعين عيسى في ريف الرقة الشمالي ، باتجاه مدينة القامشلي ومنها إلى الحدد السورية العراقية".

من جهة أخرى، قال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية "أكملت القوات الحكومية السورية اليوم انتشارها بمحاذاة الطريق الدولي واستطاعت تحقيق تواصل قواتها بين محافظتي الرقة والحسكة وبذلك استطاعت تأمين طريق إمداد بري لقواتها".

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