جونسون يعرب عن أسفه لعدم الوفاء بتعهده بالخروج في 31 أكتوبر

اعتذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن عدم الوفاء بتعهده بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وقال في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز "أشعر بخيبة أمل عميقة... إنها مسألة تستدعي الأسف العميق".

وقال جونسون ذات مرة إنه يفضل "النضال حتى الموت " بدلاً من ترك بريطانيا تؤجل انسحابها من الاتحاد الأوروبي.

وألقى باللوم على نواب البرلمان في تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال إنه كان هناك "وقت كثير" للنظر في اتفاقه المعاد صياغته مع بروكسل وتنفيذه، لكن البرلمان رفض ذلك.

وأقر البرلمان تشريعاً الأسبوع الماضي يدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة يوم 12 ديسمبر.

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وطلب جونسون أن يسفر التصويت عن كسر الجمود السياسي بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أبرمه مع بروكسل.

وذكر جونسون أن الاتفاق "جاهز الآن" إذا فاز حزب المحافظين بقيادته في الانتخابات.

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وفي ذات الوقت، قال منافس جونسون وزعيم حزب بريكست نايجل فاراج، اليوم الأحد، إنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية.

وذكر فاراج، المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه يمكن أن "يخدم القضية بشكل أفضل" من خلال توظيف مكانته الرفيعة في الحملة الانتخابية لدعم مرشحي حزب بريكست البالغ عددهم 600 مرشح في جميع أنحاء بريطانيا.