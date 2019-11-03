كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن: مهاجمة قافلة أمريكية من قبل مسلحين مدعومين من تركيا في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، روسيا، بأن قافلة عسكرية أمريكية هوجمت من قبل مسلحين مدعومين من تركيا قرب تل تمر السورية.

أعلن يوري بورينكوف، رئيس مركز المصالحة الروسي، في بيان: "أنه تم عبر خط تجنب الاشتباك، تلقي معلومات من الجانب الأمريكي تفيد بأنه في يوم 3 نوفمبر، تم إطلاق النار على قافلة تابعة للقوات الأمريكية تتحرك على طول الطريق السريع M4 نحو الحدود العراقية، على بعد ستة كيلومترات غرب مدينة تل تمر، التي تقع تحت سيطرة مسلحين مدعومين من القوات التركية والجيش الوطني السوري، ولم يسجل ضحايا".

هذا وسجل مركز المصالحة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 31 حالة انتهاك لوقف إطلاق النار في مناطق خغض التصعيد، إذ أطلق مسلحون النار على تجمعات سكنية في كل من حلب واللاذقية وحماة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مقتل عضو في فريق طبي أمريكي من تايلاند جراء القصف التركي على قرية الرشيدية في ريف تل تمر شمال شرق سوريا.

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وجاء هذا التحرك بعد بدء الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من سوريا، خاصة من منطقة الأعمال القتالية، فيما حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، من إصابة أي أمريكي جراء العملية، مشيرا إلى أن حدوث ذلك سيؤدي إلى "مشاكل كبيرة".