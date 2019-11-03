كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو: إسرائيل تعيش مرحلة حساسة من الناحية الأمنية قابلة للانفجار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعيش إسرائيل مرحلة حساسة من الناحية الأمنية، حسبما أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، وأكد على أن الأوضاع قابلة للإنفجار على أكثر جبهة.

وقال رئيس الوزراء العراقي، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، التي نشرت على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إننا "نعيش حاليا فترة حساسة جدا أمنيا وقابلة للانفجار على أكثر من ساحة شرقا وشمالا وجنوبا".

وأضاف نتنياهو: "أجريت في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب مباشرة بعد إطلاق الصواريخ على غلاف غزة مشاورات أمنية حضرها قادة المؤسسة الأمنية، أوعزت بضرب سلسلة من الأهداف كان يجب أن نهاجمها، ولذا ضربها سلاح الجو وكنتم قد شهدتم شراسة الضربات".

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وحمل ئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمته، حركة "حماس" مسؤولية أي هجوم ينطلق من قطاع غزة "يجب أن يفهم بأن بنظرنا حماس تتحمل المسؤولية عن كل هجوم ينطلق من قطاع غزة، ولا أنوي أن أفصح هنا عن مخططاتناـ وسنواصل العمل على جميع الساحات من أجل تعزيز أمن دولة إسرائيل، وذلك من خلال وسائل مكشوفة وخفية، بحرا وجوا وبرا.

وأشار إلى أن "كما سنواصل بذل جهود من أجل استعادة أسرانا ومفقودينا، ولدي ثقة كاملة في منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم، الذي يقوم بعمله بشكل أمين وجدي ومهني".

وأردف نتنياهو، خطابه "لن نقبل برشق الحجارة أو بأي اعتداء آخر على جنود جيش الدفاع، الذين يقومون بواجبهم ويدافعون عنا جميعا في يهودا والسامرة وفي كل مكان آخر في البلاد".