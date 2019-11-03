كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. متظاهرون لبنان يدعون إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا المتظاهرون في لبنان، مساء اليوم الأحد، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، وإلى إنشاء حكومة تكنوقراط مصغرة، لإدارة الأزمة المالية ومحاربة الفساد، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

هذا وكان أحتشد الاف المتظاهرين، في وقت سابق من اليوم، في بيروت ومناطق لبنانية أخرى، وتصاعدت دعوات لتنفيذ إضراب عام يوم غد الاثنين. وهناك أعدادا غفيرة من المتظاهرين احتشدت في مختلف ساحات الاعتصام، لإظهار تمسكهم بمطالبهم الهادفة إلى تشكيل حكومة جديدة ومحاربة الفساد وإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية. وتأتي التظاهرات، التي نشبت اليوم بعد دعوات للاعتصام تحت اسم "أحد الوحدة"، وفي أعقاب أيضا تأكيد حركة "لحقي" نيتها التصعيد في الشارع. Advertisements