كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 3/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || تظاهرات حاشدة في لبنان تدعو لإضراب عام

أحتشد الاف المتظاهرين، مساء اليوم الأحد، في بيروت ومناطق لبنانية أخرى، وتصاعدت دعوات لتنفيذ إضراب عام يوم غد الاثنين. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || رئيس الوزراء البريطاني: لا للاستفتاء

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، إنه سيستبعد إجراء استفتاء جديد على الاستقلال الاسكتلندي، ولن أمنح الضوء الأخضر لإجراء تصويت آخر ملزم قانونًا بينما هو في 10 داونينج ستريت. أخبار عالمية عاجلة اليوم || أمريكا تجري تحضيرات لبناء ثلاث قواعد عسكرية

تجري تحضيرات أمريكية شمال وشرق سوريا، لبناء ثلاث قواعد عسكرية مشتركة مع التحالف الدولي، في كل من القامشلي ومناطق أخرى، حسبما علم المرصد السوري لحقوق الإنسان.

Advertisements