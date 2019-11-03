كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تحدد موعد حل أزمة سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، موعد الأجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان بحضور ممثل عن البنك الدولي لبحث مفاوضات سد النهضة، حيث يُعقد الأجتماع يوم الأربعاء القادم في واشنطن.

هذا وتوجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري صباح اليوم، إلى العاصمة الأميركية للمشاركة في الاجتماع.

وأعلنت إثيوبيا، مساء يوم الخميس الماضي، قبولها بالوساطة الأمريكية لحل أزمة مفاوضات سد النهضة، حيث قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نيبيات جيتاشيو، إن "حكومة بلاده قبلت دعوة الولايات المتحدة الأمريكية، لعقد اجتماع للنقاش حول السد".

هذا وكان وزبر الخارجية المصري قد أعلن الأسبوع الماضي، أن أمريكا وجهت دعوة لمصر والسودان وإثيوبيا للأجتماع في واشنطن، للنقاش حول أزمة سد النهضة وحل الخلافات العالقة.

وأكد سامح شكري في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في القاهرة مساء يوم الثلاثاء الماضي، على أن القاهرة تؤيد استمرار التفاوض حول القضايا الخلافية بشأن قواعد الملء والتشغيل للسد، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015.

وأشار شكري، إلى أن مصر ترفض سياسة الأمر الواقع وترغب في التوصل لاتفاق مرض للدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر المائية.

كما اعتبر أن مقترح مصر بدخول وسيط دولي على خط الأزمة، يؤكد على حسن نواياها لحل الأزمة، مضيفاً أن "بلاده طرحت من قبل وساطة البنك الدولي لحسم الخلافات".

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ويذكر أن مصر كانت قد أعلنت قبل أسابيع وصول مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود، بسبب وجود خلافات حول قواعد الملء والتشغيل للسد.

وترغب مصر في ملء السد خلال 7 سنوات لضمان عدم تضررها ونقصان حصتها المائية، خاصة في مواسم الجفاف، بينما تصر إثيوبيا على أن يكون الملء خلال 3 سنوات.