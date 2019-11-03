كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات اليمنية تعلن اسقاط طائرة استطلاع تابعة لـ"الحوثيين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اسقطت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأحد، طائرة مُسيرة تابعة لجماعة "الحوثيين" الإرهابية، في محافظة الضالع جنوب غربي البلاد.

وصرح مصدر عسكري يمني، "استهدفت قوات الحزام الأمني في القطاع الخامس طائرة استطلاع مُسيرة لجماعة الحوثيين، خلال تحليقها في سماء منطقة مريس بمديرية قعطبة شمال الضالع".

وتابع المصدر اليمني، "وتبين من خلال الفحص الأولي، أن الطائرة استطلاعية وكانت ترصد مواقع عسكرية في جبهة مريس، قبيل استهدافها وإسقاطها"، لافتا إلى أنه تم تسليم حطام الطائرة إلى فريق فني عسكري.

هذا وتنفذ جماعة "الحوثيين" الإرهابية هجمات متكررة بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة داخل اليمن، وعلى أراضي السعودية التي تقود منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وتسببت غارات التحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.

Advertisements