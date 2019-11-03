كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التركي يزور مركز العمليات المشتركة على الحدود السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مركز العمليات المشتركة التابع لقيادة القوات البرية في ولاية شانلي أورفة، المحاذية للحدود السورية جنوب شرقي تركيا.

وقدم الرئيس التركي التحية إلى الجنود الأتراك لدى وصوله إلى القاعدة العسكرية، التي تضم مركز العمليات، وتلقّى معلومات من القادة العسكريين حول عملية "نبع السلام"، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وكان هناك عدد من المسؤولين مرافقين لرجب طيب أردوغان، خلال الزيارة، وهم: "وزيرا الداخلية سليمان صويلو والدفاع خلوصي أكار، ورئيس الأركان يشار غولار، ورئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وقادة في الجيش، إلى جانب مسؤولين آخرين".

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