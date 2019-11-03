كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني: لا للاستفتاء على الاستقلال الاسكتلندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، إنه سيستبعد إجراء استفتاء جديد على الاستقلال الاسكتلندي، ولن أمنح الضوء الأخضر لإجراء تصويت آخر ملزم قانونًا بينما هو في 10 داونينج ستريت.

وجاء رفض رئيس الوزراء البريطاني بعد أن أخبر الوزير الأول في اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، حشدًا في جلاسجو أن الوقت قد حان لكي تنقطع اسكتلندا عن فوضى، ويستمر في انتخابات الاستقلال الثانية عام 2020.

وقال زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، إن استراحة اسكتلندا من لندن كانت "على مسافة قريبة".

وبموجب القانون البريطاني الحالي، يحتاج استفتاء الاستقلال إلى موافقة برلمان وستمنستر، كما جاءت رسالة ستورجيون، حول خروج اسكتلندا عن المملكة المتحدة، في أول ظهور لها منذ خمس سنوات في مظاهرة الاستقلال.

وفي عام 2014، صوت الناس في اسكتلندا بأغلبية على البقاء جزءًا من المملكة المتحدة فيما وصف بأنه "استطلاع مرة واحدة في جيل".

كما أصر سياسيو الحزب الوطني السويسري، على أن الوضع تغير بعد عامين عندما صوتت اسكتلندا على البقاء في الاتحاد الأوروبي، متعارضين مع التصويت الوطني، الذي كان 52-48 لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت ستورجيون، أنها ستطلب أمرًا يمنح إذنًا لاستفتاء جديد من الحكومة البريطانية، خلال أيام من الانتخابات العامة المفاجئة في 12 ديسمبر.

وقال جونسون، إنه لن يمنح إذنًا لاستفتاء جديد، ولا أعتقد أن الناس في هذا البلد يعتقدون أن الاستفتاءات رائعة جدًا للتناغم، كان لدينا استفتاء في عام 2014.