كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني: لا للاستفتاء على الاستقلال الاسكتلندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء رفض رئيس الوزراء البريطاني بعد أن أخبر الوزير الأول في اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، حشدًا في جلاسجو أن الوقت قد حان لكي تنقطع اسكتلندا عن فوضى، ويستمر في انتخابات الاستقلال الثانية عام 2020.
وقال زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، إن استراحة اسكتلندا من لندن كانت "على مسافة قريبة".
وبموجب القانون البريطاني الحالي، يحتاج استفتاء الاستقلال إلى موافقة برلمان وستمنستر، كما جاءت رسالة ستورجيون، حول خروج اسكتلندا عن المملكة المتحدة، في أول ظهور لها منذ خمس سنوات في مظاهرة الاستقلال.
وفي عام 2014، صوت الناس في اسكتلندا بأغلبية على البقاء جزءًا من المملكة المتحدة فيما وصف بأنه "استطلاع مرة واحدة في جيل".
كما أصر سياسيو الحزب الوطني السويسري، على أن الوضع تغير بعد عامين عندما صوتت اسكتلندا على البقاء في الاتحاد الأوروبي، متعارضين مع التصويت الوطني، الذي كان 52-48 لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت ستورجيون، أنها ستطلب أمرًا يمنح إذنًا لاستفتاء جديد من الحكومة البريطانية، خلال أيام من الانتخابات العامة المفاجئة في 12 ديسمبر.
وقال جونسون، إنه لن يمنح إذنًا لاستفتاء جديد، ولا أعتقد أن الناس في هذا البلد يعتقدون أن الاستفتاءات رائعة جدًا للتناغم، كان لدينا استفتاء في عام 2014.
كما أصر بوريس جونسون على أنه لن يمنح مطلقًا استفتاءً اسكتلنديًا آخر حول الاستقلال، وسط مخاوف من قيام جيريمي كوربين بإجراء صفقة في الغرفة الخلفية مع نيكولا ستورجيون للتسلل إلى السلطة.
وأفاد رئيس الوزراء أن اقتراع عام 2014، عندما صوت الاسكتلنديون للبقاء في الاتحاد، كان "مرة واحدة في جيل".
وبعد الضغط على ما إذا كان سيأذن بإجراء استفتاء ثانٍ، أجاب: "لا، لا أريد إجراء استفتاء"، لا أرى أي سبب للعودة إلى هذا التأكيد".
ولجعل النتيجة ملزمة ستحتاج الحكومة الاسكتلندية إلى موافقة وستمنستر، ومع ذلك، أوضح السيد كوربين أن حزب العمل لن "يقف في طريق" الاستفتاء، الذي أصرت ستورجيون على أنه سيكون خطًا أحمر لدعم إدارة أقلية لحزب العمل بعد 12 ديسمبر.
وعندما سئل عن فكرة مواجهة أخرى قال: "أعتقد أن هناك استفتاءً آخر، لا أعتقد أن الناس في هذا البلد يعتقدون أن الاستفتاءات رائعة جدًا للتناغم"، مضيفاً قيل للناس، إن تصويت 2014 كان "حدثًا من جيل واحد".
كما أخبرت السيدة ستورجيون صوفي ريدج، اليوم، أن مسألة "من يقرر مستقبل اسكتلندا هي واحدة من الأسئلة الأساسية في هذه الانتخابات العامة"، وقالت: "مستقبلنا على المحك وهو خيار لأي نوع من المستقبل الذي نريده".
وأصرت على أنه إذا فاز الحزب الوطني الاسكتلندي بأكثر المقاعد الاسكتلندية في انتخابات الشهر المقبل، "فهذا يبعث برسالة واضحة مفادها أننا نريد أن نأخذ مستقبلنا بأيدينا، بدلًا من أن يستمر بوريس جونسون في فرض مستقبل علينا".
وأضافت "أنا أطرح اقتراحًا واضحًا جدًا أمام الشعب الاسكتلندي في هذه الانتخابات العامة، وإذا فاز الحزب الوطني الاشتراكي في تلك الانتخابات، ولم أفعل شيئًا مفروغًا منه، لأي سياسي من وستمنستر يسعى إلى الوقوف في طريق استفتاء الاستقلال حول وقالت إن تلك الفترة الزمنية ستسعى لتجاهل رغبات الشعب الاسكتلندي التي عبر عنها ديمقراطيا.
وأوضحت ريبيكا لونج بايلي، عضو حكومة الظل، أن حزب العمل لن يعرقل الاستفتاء الثاني إذا كانت الحكومة الاسكتلندية تضغط من أجل إجراء استفتاء بعد انتخابات 2021 في هوليرود.
وفي حين أصرت على أن حزب العمال يريد أن تكون اسكتلندا جزءًا من بريطانيا العظمى، أضافت: "في النهاية ما قلناه هو أنه بعد انتخابات الحكومة الاسكتلندية المقبلة، إذا قررت الحكومة الاسكتلندية أنها ترغب في متابعة استفتاء آخر وتذهب إلى العملية التشريعية داخل حكومتهم لدفع ذلك إلى الأمام، كحكومة لن نقف في طريقهم".
وقالت روث ديفيدسون، الزعيمة السابقة للحزب الاسكتلندي، إن السيد كوربين والسيدة ستورجيون "ربما يجهزون صفقات الغرف الخلفية"، ولكنها حذرت من أن المزيد من الاستفتاءات ليست هي الحل لـ "المشاحنات الدستورية الحالية".
كما أضافت السيدة ديفيدسون: "إن سكان هذا البلد مريضون بصراحة تامة من السياسيين، الذين يقاتلون فيما بينهم بينما يتجاهلون التعليمات التي تلقوها، "صوتت اسكتلندا على البقاء جزءًا من المملكة المتحدة، وصوتت المملكة المتحدة لترك الاتحاد الأوروبي".
وخلال المقابلة، قال جونسون إن الأمر كان "أسفًا عميقًا" لأنه لم يف بوعد بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.