الرابور البنج ينخرط في التوعية: المريض النفسي ليس أحمقا

اختار الرابور زكرياء بناجي، الملقب بـ”البنج”، أخيرا، توعية متابعيه على “أنستغرام”، حول الأمراض النفسية، التي أبرز أنها ليست نوعا من الحمق، وإنما مرض عاد مثل باقي الأمراض.

ونشر البنج على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي” أنستغرام”، منشورا، تحدث فيه عن الأمراض النفسية، وكتب: “الأمراض النفسية ماشي هي مسطي، كيشير بالحجر أو لا مشدود فبويا نبي، هي أمراض فحال أي مرض وعندها علاج و مؤطرين”.

وأضاف البنج أنه يتضامن مع المرضى النفسيين، راجيا الله أن يشفيهم، وأشار إلى أن الأمراض النفسية لها علاج بالأدوية، مع وجود تتبع طبي للحالات في المغرب.

وتابع البنج على حسابه في “أنستغرام” أكثر من نصف مليون متابع، أغلبهم من المراهقين، والشباب.