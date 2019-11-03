بطريقة رونالدو.. حارث يتلاعب بالدفاع ويسجل هدف انتصار فريقه خارج الميدان – فيديو

عاد النجم المغربي أمين حارث للتتوهج من جديد في الدوري الألماني الممتاز، بعد أن قاد فريقه شالكه04″ لتحقيق انتصار ثمين ومثير من ميدان فريق أوغسبورغـ ضمن مباريات “البوندسليغا”، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل حارث هدف الانتصار لفريقه في لدقيقة 82، مكللا مجهوداته الكبيرة طيلة المباراة، وبطريقة رائعة، وهو الانتصار الذي رفع رصيد الفريق الأزرق إلى النقطة 18 في المركز السادس، على بعد 4 نقاط من المتصدر.

ويبصم حارث على واحد من أفضل مواسمه مع ممثل مدينة كلسركيرشن، بعد أن سجل العديد من الأهداف المهمة ومرر عدد من التمريرات الحاسمة.

Advertisements

إليكم هدف حرث الرائع: