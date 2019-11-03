عاد النجم المغربي أمين حارث للتتوهج من جديد في الدوري الألماني الممتاز، بعد أن قاد فريقه شالكه04″ لتحقيق انتصار ثمين ومثير من ميدان فريق أوغسبورغـ ضمن مباريات “البوندسليغا”، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وسجل حارث هدف الانتصار لفريقه في لدقيقة 82، مكللا مجهوداته الكبيرة طيلة المباراة، وبطريقة رائعة، وهو الانتصار الذي رفع رصيد الفريق الأزرق إلى النقطة 18 في المركز السادس، على بعد 4 نقاط من المتصدر.
ويبصم حارث على واحد من أفضل مواسمه مع ممثل مدينة كلسركيرشن، بعد أن سجل العديد من الأهداف المهمة ومرر عدد من التمريرات الحاسمة.
إليكم هدف حرث الرائع:
كانت هذه تفاصيل خبر بطريقة رونالدو.. حارث يتلاعب بالدفاع ويسجل هدف انتصار فريقه خارج الميدان – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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